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Fremont County Commission minutes from January 3, 2017
- TRAVIS BECKER WAS SELECTED AS CHAIRMAN OF THE BOARD AND LARRY ALLEN WAS SELECTED AS VICE-CHAIRMAN FOR 2017.
- A GRANT AGREEMENT BETWEEN THE STATE OF WYOMING, DEPARTMENT OF STATE PARKS AND CULTURAL RESOURCES, STATE HISTORIC PRESERVATION OFFICE AND FREMONT COUNTY HISTORIC PRESERVATION COMMISSION WAS APPROVED IN THE AMOUNT OF $24,441 FOR THE SIMPSON LAKE LODGE RESTORATION PROJECT.
- THE COMMISSIONERS APPROVED THE SETTING OF FIVE PRESERVE AMERICA COMMUNITY SIGNS ON MAIN HIGHWAYS LEADING INTO FREMONT COUNTY AND THE DONATION OF FIVE OTHERS TO THE COUNTY MUSEUMS AND CULTURAL CENTERS, WITH SIGN INSTALLATION TO BE DONE BY THE TRANSPORTATION DEPARTMENT, PENDING GRANT APPROVAL FOR THE MANUFACTURING OF THE SIGNS, POSTS AND MOUNTING BRACKETS.
- CHANGE ORDER NO. 1 (FINAL) WAS APPROVED WITH HIGHWAY IMPROVEMENT, INC. FOR THE CRACKSEAL 2016 PROJECT, FOR AN INCREASE OF $1,198.54 TO ADJUST PROJECT QUANTITIES TO INCLUDE ADDITIONAL WORK.
- THE BOARD REAPPOINTED TIM HAYES TO AN AT-LARGE FOUR YEAR TERM ON THE FREMONT COUNTY WEED AND PEST CONTROL DISTRICT BOARD.
- THE BOARD APPROVED THE 2017 COMMISSIONER MEETING SCHEDULE.
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MEMO TO EMPLOYEES:
ELECTED OFFICIALS/DEPARTMENT HEADS MEETING
JANUARY 9, 2017 AT 1:30 P.M.
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