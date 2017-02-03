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Fremont County Commission agenda for Feb. 7, 2017

February 3rd, 2017 | Add a Comment

COUNTY COMMISSIONERS’ CHAMBERS

FREMONT COUNTY COURTHOUSE, 450 N 2ND STREET, ROOM 205, LANDER, WY 82520

Travis Becker (Chairman), Larry Allen (Vice-Chairman), Ray Price, Jennifer McCarty and Clarence Thomas

TENTATIVE AGENDA
SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME

 

FEBRUARY 7, 2017

 

  1. PRELIMINARY:

 

9:00 A.M.:              A.            CALL TO ORDER

  1. QUORUM PRESENT
  2. PLEDGE OF ALLEGIANCE
  3. OPENING PRAYER
  4. APPROVAL OF AGENDA
  5. APPROVAL OF MINUTES
  6. ACCEPTANCE OF REGULAR BILLS
  7. ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
  8. SIGNATURE FILE
  9. COMMUNICATIONS

 

  1. REPORTS/APPOINTMENTS:

 

9:15 A.M.:             PUBLIC COMMENT

 

9:30 A.M.:             TRANSPORTATION SUPERINTENDENT DAVE PENDLETON – DEPARTMENT UPDATE

 

10:10 A.M.:            WILLIAM PEDEN – WEED AND PEST CONTROL DISTRICT BOARD INTERVIEW

 

10:20 A.M.         BREAK

 

10:30 A.M.:           WIND RIVER RANGER DISTRICT RANGER RICK METZGER AND WASHAKIE DISTRICT RANGER STEVE SCHACHT – SHOSHONE NATIONAL FOREST UPDATES

 

11:00 A.M.:           VOLUNTEERS OF AMERICA PROGRAM DIRECTOR SHELLEY MBONU – CENTER OF HOPE QUARTERLY REPORT

 

11:15 A.M.:           INTERIM LIBRARY DIRECTOR JEANNETTE WOODWARD – PERSONNEL UPDATE

 

11:30 A.M.:           FREMONT COUNSELING SERVICES EXECUTIVE DIRECTOR SCOTT HAYES – GATEKEEPER GRANT APPLICATION

 

11:45 A.M.:            INTERIM PUBLIC HEALTH SUPERVISOR KATHY LAIDLAW – GRANT APPLICATION REVIEW

 

12:00 P.M.:           LUNCH

 

1:30 P.M.:             LeCLAIR IRRIGATION DISTRICT REPRESENTATIVE BOBBY LANE – RESTORATION FRAMEWORK ON THE WIND RIVER

 

2:00 P.M.:             COUNTY CLERK JULIE FREESE

  1. EXECUTIVE SESSION – PERSONNEL
  2. PERSONNEL UPDATES
  3. BENEFITS HANDBOOK – FINAL APPROVAL PENDING HOLIDAY PAY DISCUSSION
  4. BUDGET PROCESS WORK SESSION

 

  • NEW BUSINESS:

 

  1. COMMISSIONER MEETING REPORTS
  2. COUNTY CLERK REPORTS/QUESTIONS
  3. ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS

 

IV.                OLD BUSINESS:

 

V.     ADJOURNMENT:

PROTOCOL REMINDERS: Silence cell phones – Address the Chairman – State your name for the record

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