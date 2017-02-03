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Fremont County Commission agenda for Feb. 7, 2017
COUNTY COMMISSIONERS’ CHAMBERS
FREMONT COUNTY COURTHOUSE, 450 N 2ND STREET, ROOM 205, LANDER, WY 82520
Travis Becker (Chairman), Larry Allen (Vice-Chairman), Ray Price, Jennifer McCarty and Clarence Thomas
TENTATIVE AGENDA
SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME
FEBRUARY 7, 2017
- PRELIMINARY:
9:00 A.M.: A. CALL TO ORDER
- QUORUM PRESENT
- PLEDGE OF ALLEGIANCE
- OPENING PRAYER
- APPROVAL OF AGENDA
- APPROVAL OF MINUTES
- ACCEPTANCE OF REGULAR BILLS
- ACCEPTANCE OF TITLE 25 BILLS
- SIGNATURE FILE
- COMMUNICATIONS
- REPORTS/APPOINTMENTS:
9:15 A.M.: PUBLIC COMMENT
9:30 A.M.: TRANSPORTATION SUPERINTENDENT DAVE PENDLETON – DEPARTMENT UPDATE
10:10 A.M.: WILLIAM PEDEN – WEED AND PEST CONTROL DISTRICT BOARD INTERVIEW
10:20 A.M. BREAK
10:30 A.M.: WIND RIVER RANGER DISTRICT RANGER RICK METZGER AND WASHAKIE DISTRICT RANGER STEVE SCHACHT – SHOSHONE NATIONAL FOREST UPDATES
11:00 A.M.: VOLUNTEERS OF AMERICA PROGRAM DIRECTOR SHELLEY MBONU – CENTER OF HOPE QUARTERLY REPORT
11:15 A.M.: INTERIM LIBRARY DIRECTOR JEANNETTE WOODWARD – PERSONNEL UPDATE
11:30 A.M.: FREMONT COUNSELING SERVICES EXECUTIVE DIRECTOR SCOTT HAYES – GATEKEEPER GRANT APPLICATION
11:45 A.M.: INTERIM PUBLIC HEALTH SUPERVISOR KATHY LAIDLAW – GRANT APPLICATION REVIEW
12:00 P.M.: LUNCH
1:30 P.M.: LeCLAIR IRRIGATION DISTRICT REPRESENTATIVE BOBBY LANE – RESTORATION FRAMEWORK ON THE WIND RIVER
2:00 P.M.: COUNTY CLERK JULIE FREESE
- EXECUTIVE SESSION – PERSONNEL
- PERSONNEL UPDATES
- BENEFITS HANDBOOK – FINAL APPROVAL PENDING HOLIDAY PAY DISCUSSION
- BUDGET PROCESS WORK SESSION
- NEW BUSINESS:
- COMMISSIONER MEETING REPORTS
- COUNTY CLERK REPORTS/QUESTIONS
- ELECTED OFFICIALS’ CONCERNS
IV. OLD BUSINESS:
V. ADJOURNMENT:
PROTOCOL REMINDERS: Silence cell phones – Address the Chairman – State your name for the record
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